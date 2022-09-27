Чернышенко Тихон Харит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышенко Тихон Харит.

Чернышенко Тихон Харит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернышенко Тихон Харит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Ровенское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.