Повереннов Аф. Тих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПовереннов Аф. Тих

Повереннов Аф. Тих

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Повереннов Аф. Тих
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Пурдошан., с. Пурдом.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.