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Сидоров Архип Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидоров Архип Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Кубаровская

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