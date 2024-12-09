Кравченко Самуил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Самуил Григорьевич

Кравченко Самуил Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кравченко Самуил Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Борзенский уезд, Ивангородской, м. Ивангород

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.