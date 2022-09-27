Лаврецкий Ив. Гасп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврецкий Ив. Гасп.

Лаврецкий Ив. Гасп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лаврецкий Ив. Гасп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Ковенский уезд, Бетигольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.