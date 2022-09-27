Кууль Юрсий Индрик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКууль Юрсий Индрик

Кууль Юрсий Индрик

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кууль Юрсий Индрик
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Эзельский, Аброкской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.