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Техов Филипп Никандрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Техов Филипп Никандрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Елшанская

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