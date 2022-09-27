Бояринов Василий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояринов Василий Борисович

Бояринов Василий Борисович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бояринов Василий Борисович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд, Коткозерская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.