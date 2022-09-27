Каушанский Шимон Хаим Мееров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаушанский Шимон Хаим Мееров

Каушанский Шимон Хаим Мееров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каушанский Шимон Хаим Мееров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Кишинева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.