Пожуев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожуев Иван Федорович

Пожуев Иван Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пожуев Иван Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Рославльский уезд, д. Сукрошли

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.