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Щербина Дан. Андриан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щербина Дан. Андриан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, с. Петриковка

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