Куприяненко Дм. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприяненко Дм. Зах.

Куприяненко Дм. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куприяненко Дм. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Сидоровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.