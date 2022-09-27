Андерсон Иоган Андросов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндерсон Иоган Андросов

Андерсон Иоган Андросов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андерсон Иоган Андросов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Вейсенштейнский уезд, Левенвельдск д. Раккче

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.