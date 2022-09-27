Арстамов Петерус Хадж. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрстамов Петерус Хадж.

Арстамов Петерус Хадж.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Арстамов Петерус Хадж.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Арешский уезд, Халданское общество

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.