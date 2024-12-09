Куприанов Порфирий Киприанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприанов Порфирий Киприанович

Куприанов Порфирий Киприанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куприанов Порфирий Киприанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Шуматовская, д. Качи-Кас.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.