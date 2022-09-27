Пометилов Куприян Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПометилов Куприян Алексеев

Пометилов Куприян Алексеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пометилов Куприян Алексеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, с. Александрова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.