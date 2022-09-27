Дюрягин Мартимьян Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюрягин Мартимьян Тимофеев

Дюрягин Мартимьян Тимофеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дюрягин Мартимьян Тимофеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Долговская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.