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Захарольскиий Василий Тарасов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захарольскиий Василий Тарасов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, с. Могилевки

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