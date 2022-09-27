Долголев Степ. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолголев Степ. Федор.

Долголев Степ. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Долголев Степ. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Гниловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.