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Водяников Василий Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Водяников Василий Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Каминской

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