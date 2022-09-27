Сапов Илья Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапов Илья Ефим.

Сапов Илья Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сапов Илья Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Севский уезд, Челмыжской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.