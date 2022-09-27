Сигалов Феодосий Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигалов Феодосий Кузьм.

Сигалов Феодосий Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сигалов Феодосий Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, д. Березовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.