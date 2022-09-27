Шалабанов Никита Артамонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалабанов Никита Артамонов

Шалабанов Никита Артамонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шалабанов Никита Артамонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, Коробовск., д. Шараева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.