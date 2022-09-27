Приходченко Максим Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриходченко Максим Филиппович

Приходченко Максим Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Приходченко Максим Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Манинской в. и д.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.