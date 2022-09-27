Столяров Митроф. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтоляров Митроф. Фед.

Столяров Митроф. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Столяров Митроф. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Могилёвский уезд, Черноручской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.