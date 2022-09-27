Медведев Михаил Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Михаил Фомич

Медведев Михаил Фомич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медведев Михаил Фомич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Скоробогатовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.