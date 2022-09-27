Некрасов Василий Прох. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Василий Прох.

Некрасов Василий Прох.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Некрасов Василий Прох.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Чар., Ка.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.