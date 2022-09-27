Коваленко Иустин Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Иустин Владимиров

Коваленко Иустин Владимиров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коваленко Иустин Владимиров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, с.Митрофановское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.