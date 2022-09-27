Бебекин Никита Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБебекин Никита Ефим.

Бебекин Никита Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бебекин Никита Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Чарышской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.