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Козырев Лука Яковл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козырев Лука Яковл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Спасский уезд, Федотьевской

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