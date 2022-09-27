Огромнов Михаил Увар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгромнов Михаил Увар.

Огромнов Михаил Увар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Огромнов Михаил Увар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Даниловский уезд, Залужской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.