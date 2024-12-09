Волна Василий Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолна Василий Федор.

Волна Василий Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волна Василий Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, г. Ананьев

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.