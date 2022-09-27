Ловцевич Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛовцевич Станислав

Ловцевич Станислав

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ловцевич Станислав
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд, Жоранской м. Ветве.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.