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Латтик Иван Юганов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Латтик Иван Юганов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Юрьевский уезд, Юрьевской

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