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Плитка Яков Авксентьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плитка Яков Авксентьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Успенской вол.

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