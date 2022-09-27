Кирдяшев Арх. Иллар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирдяшев Арх. Иллар.

Кирдяшев Арх. Иллар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирдяшев Арх. Иллар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Аманакской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.