Водолазский Михаил Матвеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодолазский Михаил Матвеев.

Водолазский Михаил Матвеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Водолазский Михаил Матвеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Троицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.