Худов Леонтий Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудов Леонтий Петр.

Худов Леонтий Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Худов Леонтий Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Петровкой, д. Красной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.