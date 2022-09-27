Софин Ефим Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСофин Ефим Сем.

Софин Ефим Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Софин Ефим Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Атнящинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.