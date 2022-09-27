Алексеюк Варлампий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеюк Варлампий

Алексеюк Варлампий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алексеюк Варлампий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Лосинской вол., д. Курашево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.