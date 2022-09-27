Пищида Григ. Степ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищида Григ. Степ.

Пищида Григ. Степ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пищида Григ. Степ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, с. Кишинска.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.