Друзенек Леонтий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрузенек Леонтий Кириллович

Друзенек Леонтий Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Друзенек Леонтий Кириллович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Яриловской, д. Кубовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.