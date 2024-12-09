Коровяковский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровяковский Иван

Коровяковский Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коровяковский Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Рыльский уезд, Коровяков. д. Панкрат.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.