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Менщиков Митрофан Илларионов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Менщиков Митрофан Илларионов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Менщиковск., с. Менщиково

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