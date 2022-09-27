Федотов Петр Федот. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Петр Федот.

Федотов Петр Федот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федотов Петр Федот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Себежский уезд, Рыковск., д. От. ош

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.