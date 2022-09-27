Савчук Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавчук Михаил Гаврилович

Савчук Михаил Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савчук Михаил Гаврилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Белкинская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.