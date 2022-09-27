Албарашвили Владимир Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлбарашвили Владимир Артемьев

Албарашвили Владимир Артемьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Албарашвили Владимир Артемьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Горийский уезд, Згудерское

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.