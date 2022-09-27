Крикун Вас. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрикун Вас. Вас.

Крикун Вас. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крикун Вас. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Мелитопольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.