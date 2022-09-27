Череватов Иван Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧереватов Иван Емел.

Череватов Иван Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Череватов Иван Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, с. Селиваново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.