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Александров Михаил Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Александров Михаил Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Бронинск. д. Бельегоры.

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